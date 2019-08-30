Петербург примет финал Лиги чемпионов, «Зенит» близок к подписанию контракта с игроком «Порту». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Скончалась мама Даниила Глейхенгауза

В Москве скоропостижно скончалась Людмила Шалашова — член тренерской группы Этери Тутберидзе в «Самбо-70» и мама хореографа Даниила Глейхенгауза. Об этом сообщается в «Инстаграме» группы Тутберидзе. «Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны», — говорится в сообщении. Ранее Людмила Шалашова была балериной в Большом театре, затем присоединилась к группе Тутберидзе, куда пришла вслед за сыном.

Петербург примет финал Лиги чемпионов

Санкт-Петербург выиграл у Мюнхена право принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. Мюнхен, таким образом, примет решающий матч турнира в 2022 году, игра будет проходить на стадионе «Альянц-Арена». В 2023 году матч за самый престижный клубный трофей будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Зенит» близок к подписанию игрока «Порту»

Защитник «Порту» Йордан Осорио близок к переходу в петербургский «Зенит». 25-летний футболист не присутствовал на сегодняшней тренировке своей команды по личным причинам. Как утверждает источник, венесуэлец уже в ближайшее время окажется в стане петербургского клуба. Он будет играть за «Зенит» на правах аренды, клуб обязуется выкупить контракт футболиста по окончании сезона.

«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

«Краснодар» и ЦСКА узнали будущих соперников по групповому этапу Лиги Европы. По итогам жеребьевки «Краснодар» попал в группу С, компанию российскому клубу составят «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор». Уже известно расписание всех матчей. ЦСКА будет выступать в группе Н вместе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

Синицына заменит Тарусину на ЮГП в Челябинске

Российская фигуристка Ксения Синицына выступит вместо Анны Тарусиной на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске. О замене фигуристок появилась информация на официальном сайте Международной федерации конькобежцев. Вместе с Ксенией Синицыной на этапе Гран-при в Челябинске в соревнованиях девушек также выступят Камила Валиева и Виктория Васильева.