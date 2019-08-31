Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Испании Фелисьяно Лопес начали матч третьего круга Открытого чемпионата США. Игра проходит на корте имени Луи Армстронга теннисного центра в Нью-Йорке.

Напомним, во втором круге Медведев не без труда справился с боливийцем Уго Дельеном, одержав победу со счётом со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. После матча Медведев сообщил, что его мышцы неоднократно сводило судорогами.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. За это время Медведев сделал 16 подач навылет, пять двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 26. У Дельена ни одного эйса, он не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович.