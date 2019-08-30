В американском Лейк-Плэсиде проходит второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, в рамках которого состоялся ритмический танец. В соревновании принял участие дуэт из Индии, развеселивший зрителей своим выступлением.

Индию представили Харшита Равтани и Ванш Бхатиа. Когда спортсмены вышли на лед, оказалось, что они не умеют кататься в паре. Первые балы индийцы смогли получить лишь во второй половине программы, когда исполнили твиззлы. Итоговая оценка дуэта составила ровно 5 баллов.

Напомним, лидерами идут представители США Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, набравшие 66,17 баллов. На втором месте располагается российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Произвольный танец состоится завтра, 31 августа.