Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью Людмилы Шалашовой — хореографа группы Этери Тутберидзе и мамы Даниила Глейхенгауза.

На своей странице в «Инстаграме» Загитова опубликовала видео с Шалашовой. «Очень тяжелый день для меня и всей нашей команды», — написала фигуристка. Спортсменка вспомнила яркие моменты, связанные с хореографом. «Вы всегда будете жить в моём сердце и в моих программах», — подчеркнула Загитова.

Напомним, о том, что Шалашова ушла из жизни, стало известно минувшей ночью. Она скончалась скоропостижно, причины смерти не уточняются. «Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны», — гласит сообщение в группе Тутберидзе в «Инстаграме».

Ранее Людмила Шалашова была балериной в Большом театре, затем присоединилась к группе Тутберидзе, куда пришла вслед за сыном.