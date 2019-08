View this post on Instagram

💔 Очень тяжёлый день для меня и всей нашей команды🖤😢. Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама @daniil_gleikhengauz. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! 🌹 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ 🌹, Вы всегда будете жить в моём сердце ❤ и в моих программах 🙏❤🙏 💔 It is a difficult day for me and all our team 🖤😢. Ludmila Borisovna Shalashova, our choreographer, teacher and mentor, and mum of @daniil_gleikhengauz passed away 💔. Being a ballerina of Bolshoi Theatre in the past, she always teached me how to get into new characters and deliver them correctly to the audience. She represented the Art of Ballet. Together we watched operas and ballets learning new roles, and Ludmila Borisovna shared her invaluable experience. She supported me so much during the Olympic season🌹. THANK YOU SO MUCH 🌹, You will be always in my heart ❤ and in my programms 🙏❤🙏 💔今日は、私自身、そして、私のチーム全員にとって、辛い日です 🖤😢私達の振付師であり、指導者であり、良き理解者であり、そして、@daniil_gleikhengauzコーチのお母さんであるLudmila Borisovna Shalashovaさんが、お亡くなりになりました💔ボリショイ劇場のバレリーナであった彼女は、新たなキャラクターにどのようになりきるか、そして、それをどのように観客へしっかりと伝えるかを、いつも教えてくれました。彼女は、バレーという芸術の象徴でした。 新たな役割を学ぶために、オペラやバレーを一緒に見たりもしましたし、Ludmila Borisovnaさんは、彼女の貴重な体験を教えてくれたりもしました。オリンピックシーズンには、とてもお世話になりました🌹心から、本当にありがとうございました🌹あなたは、いつまでも私の心に❤、そして、私のプログラムに残り続けます🙏❤🙏