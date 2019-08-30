В «Ред Булл» рассказали, почему оставили Квята в «Торо Россо»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему Александер Албон был повышен до основной команды, в то время как российский пилот Даниил Квят остался в «Торо Россо».

Хорнер подчеркнул, что вариант с переводом Квята в «Ред Булл» рассматривался командой. «Но такое развитие событий сильно ударило бы по «Торо Россо», мы бы лишили их самого опытного пилота», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Специалист добавил, что в «Ред Булл» и так хорошо знают способности Квята, поэтому руководство было заинтересовано в том, чтобы посмотреть, как проявит себя Албон на быстром болиде.