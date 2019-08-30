Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о первой встрече с американкой Сереной Уильямс.

Кузнецова вспомнила, как в 16-летнем возрасте играла в паре с Арантой Санчес. Спортсменка увидела, что во втором круге их пара выходит на Серену Уильмяс и Мартину Навратилову. «У меня, конечно, не то что коленки затряслись – практически памперс надо было подкладывать», — заявила Кузнецова, слова которой приводит Евроспорт.

Россиянка отметила, что Уильямс умеет психологически давить на соперников, обеспечивая себе этим преимущество. Кузнецова добавила, что впоследствии у них с Сереной сложились неплохие отношения, они общались на вечеринке после итогового турнира.

Напомним, Уильямс преодолела третий круг US Open-2019, Кузнецова вылетела с турнира и вернулась в Россию.