В Самаре состоялся матч восьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Команды не выявили победителя, встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

В ходе матча главный арбитр показал пять желтых карточек. Три «горчичника» были адресованы игрокам «Динамо», два — «Крыльям Советов». Так, предупреждения получили Шарль Каборе, Константин Рауш, Максимилан Филипп, Срджан Мияйлович и Владимир Полуяхтов.

После восьми сыгранных матчей «Динамо» располагается на одиннадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 9 очков. «Крылья Советов» с 7 очками идут на двенадцатом месте.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 14 очков. Такой же показатель имеют ещё четыре клуба — московские «Спартак» и «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Ростов».