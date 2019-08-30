На Открытом чемпионате США проходят матчи первого круга в парном разряде. Андрей Рублёв (Россия) и Михаил Кукушкин (Казахстан) не смогли выйти во второй круг турнира, уступив Оливеру Мараху и Юргену Мельцеру (оба Австрия).

Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут, за это время Рублёв и Кукушкин пять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали лишь один брейк-пойнт из четырех. Марах и Мельцер записали на свой счёт двенадцать эйсов, пять раз ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге австрийцы сыграют с победителями матча Маркус Дэниэлл/Кен Скупски — Мариуш Копил/Ник Кирьос.

Напомним, Рублеву предстоит играть с Кирьосом в третьем круге одиночного турнира.