В Лейк-Плэсиде завершилась короткая программа девушек на втором этапе юниорской серии Гран-при. Российская фигуристка Анастасия Тараканова занимает промежуточное четвертое место.

Лидером идет 14-летняя американка Алиса Лю, которая не стала прыгать тройной аксель. Спортсменка включила в свою программу каскад из тройных лутца и тулупа. На втором и третьем местах располагаются представительницы Южной Кореи Соён Чжи и Ёнджон Пак.

Идущая на четвертом месте Тараканова уступает американке почти 11 баллов. Спортсменка является единственной представительницей России. Изначально была заявлена еще Ксения Синицына, но она не смогла прилететь в США из-за проблем с документами.

Произвольная программа у девушек состоится 31 августа в 21:50 по московскому времени.