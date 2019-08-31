Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в матче третьего круга US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.

В первом сете Медведев проиграл свою подачу при счете 3:4, после чего вырвал полотенце из рук подошедшего болбоя и бросил ракетку в сторону арбитра.

Затем спортсмен подошел к судье и потребовал, чтобы тот слез с вышки. «Вы все странные», — заявил Медведев. Этот же арбитр обслуживал матч Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса в первом круге, то же самое он услышал от греческого теннисиста.

Кроме того, по ходу матча Медведев подошел к трибунам и начал саркастически аплодировать зрителям, поддерживавшим Лопеса. Затем спортсмен показал болельщикам средний палец.