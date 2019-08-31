Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в третьем круге Открытого чемпионата США переиграл испанского ветерана Фелисьяно Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В ходе первого сета Медведев позволял себе эмоциональное поведение в адрес арбитра и зрителей, сподобившись на неприличный жест.

Встреча продолжалась три часа и 22 минуты. За это время Медведев выполнил 27 подач навылет, совершил восемь двойных ошибок, реализовал два брейка из семи, а всего выиграл 24 гейма. Лопес сделал 13 эйсов, семь двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из пяти, а всего победил в 22 геймах..

За выход в четвертьфинал турнира лучший теннисист России сыграет с представителем Германии Домиником Кепфером.