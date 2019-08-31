Один из соперников «Зенита» по групповому этапе Лиги чемпионов немецкий «Лейпциг» одержал третью победу подряд в чемпионате Германии. Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:1.

«Лейпциг дважды забил на исходе первого и в начале второго таймов, а также в концовке встречи. Отличился лучший форвард немецкого клуба Тимо Вернер, оформивший хет-трик. Хозяйская команда отметилась голом в добавленное време.

С девятью очками соперник «Зенита» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Напомним, что «Зениту» играть с «Лейпциогом» стыковые матчи в группе — третью игру на «Газпром-Арене» и четвертую в Германии.