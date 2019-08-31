Российский теннисист Даниил Медведев, одержав победу над Фелисьяно Лопесом в третьем круге US Open (7:6, 4:6, 7:6, 6:4), выразил благодарность болельщикам, проявлявшим себя во время поединка.

Напомним, в первом сете россиянин сорвался — получил предупреждение за неспортивное поведение. После потери своей подачи Медведев кинул ракетку в сторону судьи на вышке, а перед этим выхватил полотенце из рук болбоя. Далее потребовал от арбитра, чтобы тот слез с вышки. После проигранного розыгрыша при счете 5:5 Медведев показал средний палец свистевшим на него зрителям.

«Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» – приводит слова Медведева в «Твиттере» Wilfy.

За выход в четвертьфинал турнира лучший теннисист России сыграет с представителем Германии Домиником Кепфером.