Аргентинский хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер дозаявлен для участия в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Полузащитник будет выступать под номером «32».

Ранее Краневиттер играл под номером «8», который взял себе Малком после прихода в клуб. Краневиттер рассчитывал уйти, а «Зенит» хотел его продать, но не получилось. Аргентинец имел варианты в Италии и Турции.

После того, как Краневиттер не смог пробиться в основу уже третьего подряд клуба в Европе («Атлетико», «Севилья», «Зенит»), интерес к нему резко упал.

Отметим, Краневиттер перешел в «Зенит» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, а на текущий сезон российской премьер-лиги не был заявлен.