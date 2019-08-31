Московский ЦСКА готовится завершить сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Агент игрока уже подтвердил информацию и готовится вылететь с игроком в Москву. ЦСКА будет иметь право выкупа игрока за 3 миллиона евро.

Лукас Сантос может сыграть на позиции крайнего атакующего полузащитника и оттянутого форварда.

Интерес к игроку также проявляли «Гояс», «Шапекоенсе» и «Понте Прета». ЦСКА хотел Сантоса еще зимой. Полузащитник заинтересовал армейских скаутов выступлениями на молодёжном чемпионате Copa São Paulo de Futebol Júnior, где Сантос забил пять мячей в девяти играх.

Тогда стороны не договорились в распределении доли о последующей продажи футболиста.