Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев после матча с «Динамо» (0:0) прокомментировал отсутствие вызова в национальную сборную России. Игрок считает, что пока не заслужил приглашение и не ждал его.

«Не ждал вызова в сборную, рано. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон — то да, а так — рано пока мне в сборную», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Также Соболев подчеркнул, что останется в «Крыльях Советов» — уверен, что следующий матч он будет играть за самарский клуб.

В текущем сезоне Соболев забил шесть мячей и сделал две результативные передачи в восьми матчах чемпионата России, возглавляя гонку бомбардиров.