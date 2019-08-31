Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не будет завершать карьеру, хотя ему и осталось провести не так много поединков.

По словам Хабиба, он уже не очень молодой боец, впереди не так много поединков, поскольку он не будет драться до сорока лет.

«Перед тем, как принять это решение, я поговорю с отцом, тренером, братьями, менеджерами и другими близкими людьми. Я не буду принимать это решение один. Но сейчас я сосредоточен на предстоящем бою», — сказал Хабиб.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе во второй раз. В октябре 2018 года он победил претендента на титул ирландца Конора Макгрегора.