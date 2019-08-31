«Зенит» взял в аренду крайнего защитника «Минска» и юниорской сборной Беларуси Дмитрия Прищепу. В трансферном соглашении, подписанным между двумя клубами, есть пункт о дальнейшем праве «Зенита» выкупа игрока.

По словам директора белорусского клуба Игоря Шлойдо, Прищепа будет, скорее, выступать за «Зенит-2». Шлойдо отметил, что стороны долго не могли договориться по сумме компенсации — деньги «Зенита» не совсем устраивали «Минск». «Зенит» предлагал неплохую сумму, но с учетом выполнения разных условий.

«Я «Зенит» понимаю. В клубе страховались, но рассрочки на несколько – лет это не то, что нам нужно», — приводит слова Шлойдо «Трибуна».

Отметим, что Прищепа впервые вышел в составе «Минска» в марте 2019 года, когда ему было семнадцать лет. С того времени правый защитник провел в высшей лиге чемпионата Беларуси 13 матчей.