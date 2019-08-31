Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.

«Нигерия очень интересная команда — прыгучая, атлетичная. Мы увидим классический поединок между африканской сборной и европейской. Важно не стушеваться, когда они будут забивать сверху», — сказал перед матчем президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко»

«Надеемся на энергию наших молодых игроков», — отметил Сергей Базаревич.

Второй матч матч российская сборная проведет 2 сентября против Южной Кореи. Также в этой группе играет сборная Аргентина.