Французский биатлонист рассказал о провале, который случился в у него в прошлом сезоне. По словам француза, для него это было вызов.

Фуркад рассказал, что отдал много сил в сезон ранее, который был олимпийским. Дальше нужно было привыкнуть к новому тренерскому составу в сборной Франции. Фуркад отметил, что на каждой тренировке делал чуть больше, чем нужно.

«Я провел отличную подготовку, но так устал к началу сезона, что мне не удалось восстановиться. Очень быстро почувствовал, что форма хуже, чем обычно. Возникло ощущение, что будто я нахожусь в теле кого-то другого», — приводит слова Фуркада L’Équipe.

Фуркад отметил, что ему нужно было отпустить ситуацию еще в январе, но это шло против его темперамента.

Напомним, в минувшем сезоне Мартен Фуркад впервые за долгое время не стал обладателем «Большого хрустального глобуса», а также не завоевал ни одной награды на чемпионате мира в Эстерсунде.