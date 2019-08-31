Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил двух своих соперников: предыдущего Конора Макгрегора и предстоящего Дастина Порье. Поединок с американцем пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

По словам Нурмагомедова, Дастин более совершенный боец, чем Конор.

«Он побил много хороших ребят в легком дивизионе, и я не помню, когда Конор побеждал в легком весе. Думаю, он побил только Альвареса, у него только одна победа в легком дивизионе за долгое, долгое время. Вот почему я думаю, что Дастин Порье как боец гораздо лучше, чем Макгрегор, — цитирует Хабиба MMA Fighting.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет на турнире UFC 242. Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе во второй раз. Недавно Хабиб отметил, что не собирается завершать карьеру, хотя и не будет драться до сорока лет.