Испанский теннисист Рафаэль Надаль после матча US Open помог мальчику. Ребенок намеревался взять у него автограф, однако оказался в толпе, которая его зажала. Надаль его вытащил в коридор для теннисистов и успокоил — вытер слезы и дал автограф.

Позже отец мальчика восхищенно обратился к Надалю в твиттере: «Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!»

18-кратный чемпион турниров Большого шлема вышел в третий круг US Open, не проиграв ни одного гейма. Во втором круге соперником Надаля была Танаси Коккинакис — австралийский теннисист снялся с турнира из-за травмы правого плеча.

Следующим соперником Надаля будет представитель Южной Кореи Чхун Хён, одолевший испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).