Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв решил возобновить профессиональную карьеру. Нападающий, которому еще 35-лет, подписал контракт с армянским «Пюником». Контракт с командой Александра Тарханова Сычев подписал на один год. В нем есть опция продления еще на один сезон. Сычев выбрал номер «19».

«Немного отдохнул и снова к бою! Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Благодарю новый клуб за доверие», — сказал Сычев, отметив, что клуб заинтересовал его профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития.

«Пюник» находится на шестом месте в чемпионате Армении, имея шесть очков после четырех матчей.

Сычев ранее выступал в составе «Спартака», «Локомотива», «Марселя». С 2002 по 2010 год Сычев вызывался в сборную России, с которой в 2008-м выиграл бронзу Евро.