В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч восьмого тура между «Уфой» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1 — для «Оренбурга» это первая победа в РПЛ.

Счет был открыт на 40-й минуте, когда судья Игорь Панин назначил пенальти в ворота хозяев, который удачно использовал форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович. Еще до перерыва защитник «Уфы» Александр Пуцко был удален с поля за вторую желтую карточку. На 54-й минуте составы уравнялись — был удален защитник «Оренбурга» Виталий Шахов. Вскоре Георгий зОтов забил второй гол гостей. А на 68-й минуте Кротов забил единственный мяч хозяев.

«Оренбург» набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с десять очками находится на десятом месте.