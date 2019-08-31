Сборная России по баскетболу успешно дебютировала на чемпионате мира в Китае. Команда Сергея Базаревича обыграла команду Нигерии со счетом 82:77.

Россияне здорово начала матч, сделав рывок в первой четверти за счет трех трехочковых Михаила Кулагина. В дальнейшем нигерийцам удалось выравнять матч, а на четвертую четверть команды ушли при равном счете. Со старта последнего отрезка игры Нигерия сделала рывок, вырвавшись вперед на восемь очков. Однако после тайм-аута россияне достали африканцев, после чего довели матч до победы.

Следующую игру команда Сергея Базаревича проведет 2 сентября. Соперником сборной России станет сборная Южной Кореи.