Стали известны дополнительные детали сделки, в которой «Зенит» возьмет в аренду защитника «Порту» Йордана Осорио.

Петербургский клуб заплатит за аренду игрока «Порту» один миллион евро, при этом в соглашение между клубами войдет условие обязательного выкупа игрока «Зенитом» за семь миллионов. Однако лишь в том случае, если защитник проведет пять матчей за команду Сергея Семака.

Такое решение спортивного департамента «Зенита» понятно: за год тренерский штаб максимально оценит Осорио. При этом очевидно, что играть он немного — в «Зените» есть основная пара центральных защитников — Иванович-Ракицкий. Если же Осорио сыграет больше пяти матчей, значит он выиграет конкуренцию у других защитников «Зенита» — Эммануэля Мамманы и Михи Мевли. Это значит, что венесуэлец действительно качественный игрок.