Наставник «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча восьмого тура с «Оренбургом», в котором его команда проиграла со счетом 1:2.

Евсеев отметил, что неважно, сколько ты владеешь мячом — главное это реализация моментов. По словам Евсеева, первый тайм у команды не получился. Во втором тайме добавили в агрессии и в скорости.

Также Евсеев посетовал, что у арбитров нет независимого руководителя.

«Подождите, я еще хотел сказать. Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли, – отметил Евсеев в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, что в предыдущем туре «Уфа» нанесла поражение «Зениту» со счетом 1:0, впервые огорчив клуб из Петербурга в нынешнем чемпионате России.

Встречу «Уфа» – «Оренбург» обслуживал главный арбитр Игорь Панин, принявший решение удалить двух игроков — в первом тайме защитника уфимцев Александра Пуцко, а после перерыва защитника «Оренбурга» Виталия Шахова.