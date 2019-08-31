В матче молодежных составов «Спартака» и «Зенита» гости одержали победу в результативной игре. Встреча прошла на четвертом поле академии «Спартака» имени Федора Черенкова в Москве. Команды Константина Зырянова выиграла со счетом 4:3.

По ходу встречи петербуржцы выигрывали со счетом 3:0 благодаря голам Данила Хотулева, Вадима Симутенкова и Максима Бачинского в первом тайме. «Спартак» сумел отыграться — забивали Степан оганесян, Максим Калачевский и Святослав Кожедуб. Однако удар новичка Владимира Хубулова принес «Зениту» победу.

«Зенит» набрал 18 очков и вышел на перво место в турнирной таблице молодежного первенства России. Московский «Спартак» с семью очками находится на тринадцатом месте. В следующем туре «Зенит» сразится с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом».