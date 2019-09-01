На стадионе «Открытие-Арена» состоится матч восьмого тура «Спартак» против «Зенита». Обе команды подходят к матчу в не самом лучшем настроении.

В предыдущем туре «Спартак» хоть и вырвал победу над «Крыльями Советов», на неделе проиграл «Браге», вылетев из Лиги Европы.

«Зенит» не знает победы последние два тура. В шестом команда Сергея Семака не смогла обыграть дома «Ахмат», а в прошлом туре уступила «Уфе» (0:1).

Сергей Семак, хоть и дисквалифицирован условно на эту игру, будет присутствовать на бровке. Начало игры в 19.00.

Трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» можно посмотреть здесь.