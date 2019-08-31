Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итог матча против Нигерии. Национальная команда выиграла стартовый матч чемпионата мира со счетом 82:77.

По словам Базаревича, россияне контролировали игру в начале встречи, но отпустили инициативу и дали Нигерии разыграться. Вернулись в игру лишь в последние минуты, показав в заключительном отрезке больше концентрации.

«Немного удачи позволили вытащить нервную концовку. Помимо очков, получили уверенность, потому что выиграть первую игру всегда важно», — сказал Базаревич.

Следующий матч сборная России сыграет против сборной Южной Кореи. Базаревич считает, что у корейцев быстрое движение мяча и скоростная игра в отличие от тяжелой Нигерии.

Встреча с корейцами пройдет 2 сентября.