Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Зубков подвл итоги матча со сборной Нигерии (82:77). В этой игре баскетболист набрал 16 очков, сделал четыре передачи и четыре подбора.

Зубков отметил, что первая победа всегда самая тяжелая — она дает мощный старт. По словам Зубкова, вся

«Мы играли всё командой, бросались на каждый мяч. Победу мы добыли благодаря нашей командной игре. У нас нет лидеров. Мы одна команда», — приводит слова Зубкова «Чемпионат».

Зубков отметил, что сам он не собирается что-то доказывать — команда играет друг за друга, и в целом хочет доказать тем людям, которые говорили, что у сборной России ничего не получится.

Напомним, Зубков перешел из «Химок» в «Зенит» в это межсезонье.