В бельгийском Спа продолжается тринадцатый этап Гран-при Формулы-1. В 16:00 по московскому времени начнется квалификация, по итогам которой определятся стартовые позиции пилотов на гонку. Прямую трансляцию заездов можно посмотреть здесь.

Ранее состоялись три свободные практики. Первая и вторая прошли накануне, лидерами приехали гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Сегодня на третьей тренировке Леклер вновь показал лучший результат.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят два раза показал 17-е время, один раз — 14-е.