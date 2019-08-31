Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в истории выступления в РПЛ. Команда Александра Точилина добилась успеха в выездном матче восьмого тура в с «Рубином» — 3:0.

«Сочи» вышел на матч по новой схеме — в четыре защитника. Это дало свои плоды — в середине первого тайме команда убежала в контратаку, после чего Ибрагим Цаллагов отрыл счет.

Во втором тайме счет увеличил другой бывший игрок «Рубина» Федор Кудряшов. Заключительный гол в матче забил Александр Карапетян, убежавший один на один с вратарем Дюпиным в компенсированное время.

В составе «Сочи» на матч вышли экс-игроки казанского клуба, кроме Кудряшова и Цаллагова — это Сослан Джанаев, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Эльмир Набиуллин.

«Сочи» набирает пять очков и покидает зону вылета РПЛ.