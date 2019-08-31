Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем намерении получить водительские права.

«Мы с мамой живем в апартаментах с очень красивым видом. Думаю, в будущем мне придется сдать на водительские права», — заявила Медведева, слова которой приводит «Москва Вечерняя». Спортсменка пояснила, что в Канаде ей приходится перемещаться на большие расстояния, а машину водит только её мама.

Напомним, Медведева живет и тренируется в Торонто под руководством Брайана Орсера. Ранее фигуристка входила в состав группы Этери Тутберидзе, у которой занималась на протяжении одиннадцати лет. После Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Медведева решилась на переезд и смену тренера. В минувшем сезоне она завоевала бронзу чемпионата мира.