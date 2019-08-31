«Локомотив» на своем поле принимает «Ростов» в матче восьмого тура чемпионата России. Игра проходит в Москве на стадионе «РЖД-Арена», стартовый свисток прозвучал в 16:30. Прямая трансляция матча доступна здесь.

На данный момент «Ростов» и «Локомотив» имеют по 14 очков и идут на третьем и четвертом местах турнирной таблицы соответственно. С таким же количеством очков после седьмого тура оказались еще три клуба — петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

В предыдущем матче «Ростов» на своем поле принимал казанский «Рубин» и одержал победу со счётом 2:1. Команда Юрия Семина встречалась с «Краснодаром», матч завершился вничью со счётом 1:1.

Восьмой тур является заключительным перед паузой на игры национальных сборных.