Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в третий раз станет отцом. Сейчас он и его супруга воспитывают двоих детей и ждут пополнения.

Об этом рассказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит Sport24. «Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана», — сказал Нурмагомедов-старший.

Напомним, 7 сентября Хабибу предстоит выступить на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником россиянина станет американец Дастин Порье. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда одержал победу над ирландец Конором Макгерогором. Бой прошел в Лас-Вегасе, после него спортсмены стали участниками массовой драки и получили дисквалификацию.