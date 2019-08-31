Сотникова: Да, я считаю себя сильной женщиной, этого не отнять

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что считает себя сильной женщиной.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка призналась, что часто получает сообщения с вопросом как стать такой же сильной. «Да, я считаю себя сильной женщиной, этого не отнять. Я достаточно много повидала в своей жизни», — написала Сотникова.

Фигуристка призвала всех добиваться своих целей и быть самодостаточными, а не зависеть от других.

На данный момент спортсменка тренируется у Евгения Плющенко, но не принимает участие в соревнованиях, хотя ещё не объявляла об официальном завершении карьеры. Фигуристка призналась, что в будущем планирует сама заняться тренерской деятельностью, поэтому многие моменты подсматривает у своего наставника.