В Анси (Франция) проходит фестиваль Мартена Фуркада, в рамках которого состоялся женский масс-старт. Победу одержала итальянская биатлонистка Лиза Витоцци.

Итальянка преодолела дистанцию за 22.37,4. Второе место заняла её соотечественница Доротея Вирер, отставшая на 15 секунд. Замкнула тройку лидеров француженка Жюстин Бреза, её отставание составило 43,6 секунды.

В соревновании приняла участие российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, она не смогла побороться за призовые места. Россиянка финишировала восьмой, проиграв лидеру больше трёх минут.

Также сегодня проходит мужской масс-старт, в котором принимают участие Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Дмитрий Малышко.