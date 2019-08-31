Московский «Локомотив» принимает «Ростов» на своем поле в матче восьмого тура РПЛ. В данные минуты встреча проходит на «РЖД Арене». Перед началом поединка стартовый состав вместо диктора объявила внучка Юрия Сёмина.

«Привет, я Маша, внучка Юрия Павловича, и сегодня я назову состав «Локомотива», — сказала девочка. Акция была приурочена к предстоящему Дню знаний.

На матча Локо состав хозяев объявляла внучка Сёмина. Мило pic.twitter.com/8y2BMhmLnS — Андрей Панков (@andreypankovvv) August 31, 2019

На данный момент «Ростов» и «Локомотив» имеют по 14 очков и идут на третьем и четвертом местах турнирной таблицы соответственно. С таким же количеством очков после седьмого тура оказались еще три клуба — петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

В предыдущем матче «Ростов» на своем поле принимал казанский «Рубин» и одержал победу со счётом 2:1. Команда Юрия Семина встречалась с «Краснодаром», матч завершился вничью со счётом 1:1.