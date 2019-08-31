В четвертом тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» на своей арене принимает «Брайтон». Украинский защитник Александр Зинченко вновь попал в стартовый состав «горожан».

Экс-игрок «Уфы» появляется в старте уже в пятом матче в нынешнем сезоне. Ранее он провел на поле все 90 минут в игре за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», а также с первых минут начал встречи трёх стартовых туров национального чемпионата.

После трёх матчей «Манчестер Сити» располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе семь набранных очков. «Брайтон» идет на восьмой строчке с четырьмя очками. Лидирует «Ливерпуль», одержавший три победы подряд.

Матч между «Ман Сити» и «Брайтоном» стартовал в 17:00 по московскому времени.