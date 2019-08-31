Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию во время третьей свободной практики Гран-при Формулы-1. Во время тренировки британец вылетел с трассы на 12-м повороте и разбил болид о барьер безопасности.

Видео инцидента было опубликовано в официальном «Инстаграме» Формулы-1.

Напомним, лучшее время на третьей практике показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, он же выиграл вторую тренировку. На второй строчке расположился его напарник по команде Себастьтян Феттель, третьим стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Гонка будет проходить в воскресенье, 1 сентября и стартует в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.

Хэмилтон и Боттас лидируют в личном зачете пилотов, тройку замыкает Макс Ферастаппен из «Ред Булла».