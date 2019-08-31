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  • 18:07,  31 августа 2019
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Стало известно, во сколько «Зениту» обойдется трансфер Осорио

Стало известно, во сколько &#171;Зениту&#187; обойдется трансфер Осорио
Йордан Осорио. Фото: instagram.com/yordanosorio1005

Появились подробности трансфера защитника «Порту» Йордана Осорио в «Зенит». Сделка должна состояться в ближайшее время.

Как сообщает Record, за приобретение венесуэльца «Зенит» заплатит 9 миллионов евро. Однако сумма будет выплачена следующим летом: сейчас игрок присоединится к российскому клубу на правах аренды на один год, «Зенит» будет обязан выкупить контракт игрока по завершении нынешнего сезона.

Ранее известный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

Напомним, недавно стало известно, что «Зенит» также заинтересовался в приобретении полузащитника «Ренна» Клемана Гренье. Также сообщалось, что в поле зрение петербуржцев попали два игрока из аргентинского «Сан-Лоренсо».

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