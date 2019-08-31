Стало известно, во сколько «Зениту» обойдется трансфер Осорио

Появились подробности трансфера защитника «Порту» Йордана Осорио в «Зенит». Сделка должна состояться в ближайшее время.

Как сообщает Record, за приобретение венесуэльца «Зенит» заплатит 9 миллионов евро. Однако сумма будет выплачена следующим летом: сейчас игрок присоединится к российскому клубу на правах аренды на один год, «Зенит» будет обязан выкупить контракт игрока по завершении нынешнего сезона.

Ранее известный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.