Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил повреждение в матче с «Ростовом». Хавбек был вынужден покинуть поле, ему на замену вышел новичок команды Жоау Мариу.

Для Мариу этот матч стал дебютным в составе «железнодорожников».Он вступил в игру на 30-й минуте встречи.

Напомним, «Локомотив» и «Ростов» в эти минуты встречаются в Москве на «РЖД Арене», игра проходит в рамках восьмого тура чемпионата России. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Ростова». Прямая трансляция матча доступна здесь.

На данный момент «Ростов» и «Локомотив» имеют по 14 очков и идут на третьем и четвертом местах турнирной таблицы соответственно. С таким же количеством очков после седьмого тура оказались еще три клуба — петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».