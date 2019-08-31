В Анси (Франция) проходит фестиваль Мартена Фуркада, в рамках которого состоялся мужской масс-старт. Победителем гонки стал хозяин соревнований.

Фуркад преодолел дистанцию за 24.12,5, вторым стал представитель Германии Бенедикт Долль, отставший на 39,9 секунд. Замкнул тройку лидеров итальянец Лукас Хофер, отставание которого составило 49,8 секунд.

Не смог дотянуть до пьедестала норвежский биатлонист Йоханнес Бё, финишировавший четвертым. В гонке принимал участие представитель России Дмитрий Малышко, он занял последнее восьмое место.

Напомним, ранее состоялась женская гонка, победу одержала итальянка Лиза Витоцци. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала восьмой.