На автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии, по итогам которой определились стартовые позиции пилотов на предстоящую гонку.

Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, со вторым результатом финишировал его напарник по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 18-й результат и не прошел во второй сегмент квалификации. Его новый напарник Пьер Гасли стал 16-м. Перешедший из «Торо Россо» в «Ред Булл» Александер Албон финишировал с 14-м временем.

Гонка будет проходить в воскресенье, 1 сентября, и стартует в 16:10 по московскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.