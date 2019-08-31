Игроки «Зенита» и тренерский штаб команды отправились в Москву на матч со «Спартаком», который будет проходить в рамках восьмого тура чемпионата России.

Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 1 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встреча будет проходить на стадионе «Открытие Арена». На данный момент обе команды имеют в своем активе по 14 очков после семи матчей.

В прошлом туре подопечные Сергея Семака уступили «Уфе», тренер наблюдал за игрой с трибун, так как был дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина. «Спартак» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов» и одержал победу со счетом 2:1.

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» можно будет посмотреть здесь.