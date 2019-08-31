Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится.

По информации журналиста Херарада Ромеро, сделка не будет совершена в летнее трансферное окно. Бразилец остался очень разочарован, так как приложил все усилия для того, чтобы «ПСЖ» отпустил его в «Барселону».

Напомним, ранее в «Барселоне» заявляли, что не имеют финансовых возможностей, позволяющих приобрести Неймара за ту сумму, которую требует «ПСЖ». Каталонцы хотели включить в сделку своих игроков, но парижане рассчитывали получить всю сумму в денежном эквиваленте.

После завершения прошлого сезона Неймар многократно заявлял, что не хочет продолжать карьеру в «ПСЖ» и рассчитывает сменить клуб. Игрок вовремя не явился на предсезонную подготовку парижан, за что был оштрафован. Неймар прибыл в расположении команды лишь спустя неделю после старта тренировок.