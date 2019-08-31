Российский лыжник Глеб Ретивых принял участие в спринтерской гонке на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). Россиянин вылетел в четвертьфинале и не смог продолжить борьбу.

«Всё нормально, никакого разочарования. Попытался посоревноваться, всё понравилось. У меня не получился старт, потому что проиграл сразу же позицию, не смог перед первым поворотом стать вторым, не было нигде шансов обыграть», — сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ». Спортсмен добавил, что финиш получился скомканным, но самочувствие после тяжелого сбора не подвело.

Ретивых отметил высокий уровень организации фестиваля и большой интерес со стороны зрителей. «Я думаю, более пятнадцати тысяч людей пришли сюда. Это очень классно, зрелищно – Мартен Фуркад организовал очень классный праздник. Я давно не присутствовал на таких соревнованиях», — сказал Ретивых.