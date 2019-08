Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему поругался с арбитром перед началом матча с Антуаном Хоном во втором круге US Open.

Австралиец вышел на корт в футболке с поднятым воротником, на котором читалась надпись «Just Do You». Арбитр счел, что в такой одежде играть нельзя, и потребовал, чтобы Кирьос переоделся. Австралиец отказался выполнять требование и просто опустил воротник, что позволило скрыть надпись.

Nick Kyrgios has a logo on his popped collar. I- pic.twitter.com/7j1mE23APM — Tumaini Carayol (@tumcarayol) August 29, 2019

«Наверное, они прочитали неправильно. Подумали, что там написан слоган Just Do It, хотя на самом деле — Just Do You. Это не было связано с маркетингом, просто дизайн», — пояснил Кирьос. По его мнению, возникла небольшая путаница, но теперь все прояснилось.

Напомним, в третьем круге US Open Кирьос будет играть с россиянином Андреем Рублевым.