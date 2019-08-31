В Москве на «РЖД-Арене» завершился футбольный матч между «Локомотивом» и «Ростовом». Игра проходила в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма: за 4 минуты до перерыва отличился Эльдор Шомуродов, получивший голевую передачу от Романа Еременко.

Во втором игровом отрезке Шомуродов оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. За девять минут до окончания основного времени матча Антон Миранчук сократил отставание «Локомотива», отправив мяч в ворота «Ростова» с передачи Жоау Мариу. Мариу вышел на замену на 30-й минуте вместо Алексея Миранчука, получившего травму.

Оставшегося до финального свистка времени «железнодорожникам» не хватило, чтобы отыграться.

Таким образом, «Ростов» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу.